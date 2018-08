Kena Mobile potrebbe lanciare il 4G dal prossimo 20 Settembre

L'amministratore delegato di TIM, Amos Genish, qualche settimana fa nella conference call tenuta per annunciare i risultati finanziari del secondo trimestre dell'anno, aveva rivelato che Kena Mobile, l'operatore telefonico virtuale di TIM, avrebbe presto introdotto la navigazione in 4G. Oggi arrivano le prime indicazioni a riguardo.

A quanto pare, il mese in cui potrebbe vedere la luce il nuovo servizio dovrebbe essere Settembre. Kena, secondo quanto riferito da vari siti, in queste ore starebbe inviando degli SMS informativi ai propri utenti in cui li invita a leggere le "nuove condizioni generali di contratto valide dal 20/9/2018, senza alcun impatto sui costi da te sostenuti".

Nel nuovo contratto, leggibile attraverso questo indirizzo, si inizia ad intravedere LTE, in particolare, la parolina magica è stata aggiunta alle clausole relative alle "limitazioni alla fornitura del servizio mobile", a fianco delle reti GSM ed UMTS.

Resta anche da capire se Kena abbia intenzione di lanciare qualche altro tipo di promozione legata direttamente all'LTE, per spingerne l'utilizzo da parte degli utenti ed aumentare le portabilità, oppure no. Probabile, però, che tutte le promozioni attualmente attive, tra cui la nuova Kena Summer che è stata lanciata la scorsa settimana ed include ben 50 gigabyte, 1500 minuti e 30 SMS a soli 6,90 Euro al mese.