Kena Mobile: problemi oggi 17 giugno 2023 per l'operatore su rete TIM

Proseguono quelle che potrebbero essere definite per certi versi le "giornate dei disservizi". In seguito alle problematiche legate a WhatsApp (e agli altri servizi Meta) riscontrate dagli utenti nella serata italiana del 16 giugno 2023, all'indomani si segnalano invece problemi a Kena Mobile.

Un buon numero di possessori di SIM legate al noto operatore virtuale operante su rete TIM (non è chiaro a questo punto se siano coinvolti anche alcuni utenti TIM) stanno segnalando sul Web l'impossibilità di sfruttare la connessione dati. Abbiamo riscontrato direttamente il problema, dunque possiamo confermare che perlomeno alcuni utenti stanno riscontrando disservizi.

D'altronde, le segnalazioni presenti sul Web, riguardanti proprio l'uso di Internet mobile mediante SIM Kena Mobile, si stanno moltiplicando nel pomeriggio del 17 giugno 2023. Non è chiaro se si tratti di problematiche limitate a determinate zone, ma la mappa di Downdetector mostra segnalazioni da varie aree d'Italia.

Non è chiaro tuttavia se tutti gli utenti siano coinvolti o meno, ma quantomeno eventualmente ora sapete di non essere gli unici a riscontrare problemi con la connessione dati legati a Kena Mobile. La questione potrebbe anche tornare presto alla normalità e coinvolgere un numero limitato di utenti, ma in assenza (quantomeno per ora) di comunicazioni ufficiali era giusto mettervi a conoscenza della situazione.