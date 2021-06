Kena Mobile propone nuova offerta ai già clienti: 100 Giga a 7,99 Euro al mese

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a pensare ai suoi clienti e a offerte che possano essere gradite sia a loro che a persone attualmente legate ad altri nomi del mondo telecomunicazioni. L’ultima idea è un nuovo piano tariffario dedicato ai già clienti, particolarmente competitivo grazie al prezzo pari a 7,99 Euro al mese.

Come riportato da MondoMobileWeb, Kena Mobile negli ultimi giorni ha iniziato a contattare alcuni clienti proponendogli via SMS un nuovo bundle con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G, il tutto per 7,99 Euro al mese. L’SMS che giunge è quello che segue: “Per te. Vuoi ancora piu’ giga per navigare senza problemi? Ti abbiamo riservato un’offerta speciale. Kena 7,99 con Minuti ed SMS illimitati e 100gb (4,5 Giga in EU) al costo di 7,99 euro al mese. Per attivarla chiama il 181 e chiedi ad un nostro operatore”.

Come avete letto, dunque, l’offerta in questione è attivabile tramite il numero 181 e richiede solamente il pagamento anticipato del primo mese, ergo 7,99 Euro. Nel caso di esaurimento del credito prima del rinnovo, come previsto già in altre offerte, Kena Mobile prevede il pagamento di 35 centesimi di euro al minuto nel caso delle chiamate, 25 centesimi per SMS inviato e 50 centesimi ogni 50MB per la rete mobile.

Intanto anche Iliad sta proponendo molte offerte interessanti, da noi riassunte nel listino Iliad di giugno 2021. O ancora, tornando a Kena Mobile, l'operatore ha avviato un'iniziativa che regala 2 Euro al mese per sempre.