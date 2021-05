Kena Mobile regala 2 euro al mese per sempre: ecco come funziona

Kena Mobile, noto operatore telefonico che si appoggia su rete TIM, ha lanciato una promozione che consente potenzialmente di ottenere 2 euro al mese per sempre. Ovviamente devono essere soddisfatti alcuni requisiti, ma si tratta in realtà di qualcosa di "più semplice" di quanto potreste pensare.

Infatti, l'iniziativa promozionale "YOUeME", disponibile in Italia a partire dal 12 maggio 2021 (stando anche a quanto riportato da MondoMobileWeb), permette di ottenere una sorta di "rimborso mensile" di 2 euro per tempo pressoché illimitato. In parole povere, un utente che decide di passare a Kena Mobile può invitare un'altra persona a "entrare": così facendo, entrambi otterranno il succitato "rimborso" per sempre, perlomeno fino a quando rimarranno tutti e due in Kena Mobile.

Per usufruire della promozione, il primo utente deve passare a Kena Mobile inserendo il codice "YOUeME". Così facendo, riceverà tramite SMS un altro codice da passare all'altro utente. Una volta che quest'ultimo sarà "entrato" in Kena Mobile effettuando la portabilità, entrambi i clienti inizieranno a ricevere il "rimborso". Tutte e due le persone coinvolte dovranno rimanere in Kena Mobile, altrimenti, anche se solamente una delle due dovesse "cambiare idea", entrambi gli utenti perderanno il "rimborso".

In ogni caso, per tutti i dettagli sull'iniziativa, che abbiamo solamente citato in questa sede, potete fare riferimento al portale ufficiale di Kena Mobile. La promozione sarà valida fino al 3 giugno 2021, mentre i codici ricevuti potranno essere utilizzati fino al 10 giugno 2021.