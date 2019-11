Kena Mobile rende gratuito il primo mese di tutte le offerte per il Black Friday

Kena Mobile "aderisce" al Black Friday rendendo gratuito il primo mese di tutte le sue offerte. Inoltre, l'operatore telefonico ha dato il via anche ad altre interessanti iniziative mirate ad attirare nuovi clienti.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Kena Mobile, dal 25 novembre 2019 al 2 dicembre 2019 gli utenti non dovranno pagare essenzialmente nulla per ottenere una nuova SIM, visto che non ci saranno né costi di attivazione né costi di spedizione. Tenete bene a mente, però, che va comunque obbligatoriamente effettuata una ricarica iniziale da almeno 5 euro per le offerte da 4,99 e 5,99 euro al mese e da almeno 15 euro per l'offerta da 13,99 euro al mese. La ricarica non verrà chiaramente utilizzata subito, visto che il primo mese sarà gratuito, ma al rinnovo successivo.

Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata all'offerta, dove Kena Mobile spiega tutto in merito all'iniziativa. Vi ricordiamo inoltre che l'offerta da 5,99 euro è riservata a coloro che provengono da altri operatori virtuali (come iliad o Poste), mentre le offerte da 4,99 euro e 13,99 euro sono accessibili da tutti. In ogni caso, si tratta sicuramente di un'interessante iniziativa legata al Black Friday che potrebbe fare gola a una certa tipologia d'utenza.