Kena Mobile torna all'attacco: offerta da 7,99 Euro al mese, 80 GB e minuti/SMS illimitati

L’operatore virtuale Kena Mobile sferra una nuova offensiva contro altri operatori rivali lanciando l’offerta Kena 7,99 Super da 7,99 Euro al mese e con un pacchetto dati senza ombra di dubbio allettante. Vediamo assieme tutti i dettagli di questo nuovo piano ricaricabile Operator Attack.

Kena 7,99 Super, come riprende MondoMobileWeb, include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, assieme a SMS illimitati verso tutti e 80 Giga di traffico Internet in 4G, il tutto all’inizialmente detto prezzo di 7,99 Euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione e nemmeno costi per la scheda SIM, il nuovo cliente dovrà soltanto pagare 10 Euro per ottenere la SIM con il primo mese anticipato e 2,01 Euro di credito residuo.

L’attivazione potrà essere effettuata a partire da oggi, venerdì 8 ottobre 2021, richiedendo la portabilità da operatori come Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Lycamobile, Spusu e altri ancora. Sono esclusi dalla lista CoopVoce, Tiscali, Very Mobile, ho. Mobile e gli operatori italiani maggiori.

Altri dettagli in merito a Kena 7,99 Super riguardano il traffico dati: alla conclusione degli 80 Giga mensili la navigazione tramite dati mobili verrà bloccata, mentre in caso di utilizzo di Roaming nell’Unione Europea potrete utilizzare un massimo di 4,5 Giga in 3G.

