Kena proroga offerta mobile con 100 Giga a 5,99 euro al mese, fino 17 ottobre

Quando abbiamo visto la lista di offerte Kena di settembre 2022 per la portabilità da altri operatori, a spiccare è stata indubbiamente l’offerta speciale da 5,99 euro al mese con 100 Giga, la quale avrebbe dovuto salutare il sito ufficiale nelle scorse giornate. In realtà, l’operatore virtuale ha deciso di prorogarla fino al 17 ottobre 2022.

Il secondo brand di TIM, come riportato da MondoMobileWeb, consentirà ai consumatori interessati di effettuare la portabilità con l’offerta mobile ricaricabile Kena 5,99 100GB Promo Online ancora per quasi due settimane. Visitando il sito ufficiale la troverete sulla parte alta della schermata con tutti i dettagli chiave del pacchetto dati: abbiamo 100 Giga in 4G, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili e 500 SMS a 5,99 euro al mese per sempre.

Attivazione, SIM e consegna a domicilio vengono proposti a costo zero, ma l’offerta resta riservata ai clienti che provengono da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO. L’unico prezzo iniziale da sostenere è pari a 10 euro, pari ovvero alla prima mensilità anticipata e altri 4,01 euro di credito residuo. Scendendo nel dettaglio, notiamo che non mancano 5 Giga al mese di Internet mobile in Roaming UE, mentre in caso di superamento di tutti i Giga disponibili in Italia è previsto il blocco della navigazione.

Qualche giorno fa, invece, abbiamo visto le offerte Iliad disponibili a inizio ottobre 2022.