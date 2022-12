Kena regala 100 Giga per un mese ai clienti per Natale: ecco come riceverli

Dopo l’offerta bomba Kena del Black Friday 2022, lo stesso operatore virtuale torna alla carica con una iniziativa promozionale dedicata a Natale, grazie alla quale i clienti potranno ottenere 100 Giga in omaggio o a 1,99 euro una tantum da aggiungere alla propria offerta telefonica per un mese.

Sul sito ufficiale Kena, infatti, è stato inserito su tutte quante le offerte ora disponibili un bollino rosso – o una dicitura apposita – per rendere noto a tutti i già clienti o consumatori interessati a passare a Kena che si possono ottenere 100 Giga per 30 giorni richiedendoli entro il 9 gennaio 2023.

La promozione in questione vale da oggi, 13 dicembre 2022, per i nuovi clienti che attiveranno qualsiasi offerta, dalle tradizionali disponibili quasi ogni mese alla speciale mensile Kena 6,99 130GB, la quale si propone con 500 SMS, 130 Giga e minuti illimitati. Le uniche offerte telefoniche escluse sono Kena 4,99 e Kena Dati con 300 Giga a 11,99 euro al mese.

Inoltre, la promozione è disponibile per tutti i già clienti Kena ma in maniera leggermente differente, in quanto il secondo marchio di TIM consente di ottenere 100 Giga aggiuntivi per 30 giorni pagando solo 1,99 euro una tantum. L’attivazione può essere richiesta tramite l’area MyKena sul sito ufficiale dell’operatore.

Tra l’altro, anche Very Mobile regala 100 Giga per un mese ai nuovi clienti per Natale.