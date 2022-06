Kena rilancia offerta da 5,99 Euro al mese con 50 Giga: dove attivarla

Qualche giorno fa abbiamo trattato il portfolio di offerte Iliad di giugno 2022 che, salvo modifiche future, accoglierà i clienti interessati alla portabilità. Oggi, 7 giugno 2022, parleremo invece nel dettaglio della offerta Kena 5,99 50GB Gold rilanciata in queste ore dall’operatore virtuale basato su rete TIM.

Sul sito ufficiale Kena, o Kena Mobile, è infatti ritornata disponibile la “Offerta Galattica che dura per sempre” caratterizzata dalla dotazione di 500 SMS verso tutti, chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile in Italia e 50 Giga di Internet in rete 4G a massimo 60 Mbps, il tutto a 5,99 Euro al mese con attivazione da 3,99 Euro; SIM e spedizione sono invece proposte a costo zero. La portabilità da altri operatori è limitata però a certi brand: parliamo ad esempio di Iliad, PosteMobile, Lycamobile e Fastweb, mentre sono esclusi ho. Mobile, Very Mobile, CoopVoce e Tiscali.

Rispetto alla lista di offerte di maggio 2022, altrimenti, non si notano cambiamenti nel catalogo Kena. Questa piccola novità serve quindi a sostituire la precedente offerta proposta allo stesso prezzo e con il medesimo pacchetto dati; l’unica differenza consisteva nell’attivazione gratuita e nell’inclusione di un buono Amazon da 10 Euro in regalo al primo rinnovo dopo l’attivazione della SIM.

Se siete curiosi, potete sempre visitare il portale Kena per scoprire maggiori dettagli sul resto delle promozioni disponibili.