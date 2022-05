Kena rinnova offerta mobile da 5,99 Euro al mese con 50 GB: cosa cambia?

Vi ricordate dell’offerta mobile “Don’t Worry, Be Kena” da 5,99 Euro al mese al mese proposta a fine aprile 2022? Ebbene, l’operatore virtuale ha deciso di rilanciarla con una piccola modifica per tutti i clienti, prolungando così la sua disponibilità per il mese di maggio 2022: cosa cambia rispetto alla prima versione?

Recandoci sulla pagina dedicata da Kena, che ricordiamo essere il secondo brand di TIM, ci troviamo dinanzi alla “Offerta galattica” Kena 5,99 50GB Gold dal prezzo mensile sempre pari a 5,99 Euro e con un pacchetto dati altrettanto invariato, contenente 500 SMS verso tutti, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile e 50 Giga di traffico dati in 4G a massimo 60 Mbps in download.

L’offerta risulta riservata ancora una volta esclusivamente a clienti di operatori come Iliad, PosteMobile, Lucamobile, Fastweb e altri MVNO, eccetto per ho., Very Mobile e CoopVoce. La modifica chiave rispetto alla promozione precedente riguarda il costo di attivazione pari a 3,99 Euro, mentre SIM e spedizione restano disponibili a costo zero. In altre parole, l’unico cambiamento consiste nella necessità di pagare una piccola quota aggiuntiva prima di procedere con la portabilità dal proprio operatore di appartenenza a Kena. Segnaliamo, infine, che non è noto alcun dettaglio riguardante le tempistiche di disponibilità di Kena 5,99 50GB Gold.

