Kena ripropone offerta bomba da 7,99 Euro al mese nei negozi: cosa include?

A qualche settimana dal lancio esclusivo online dell’offerta Kena 7,99 130 Giga, l’operatore virtuale basato su rete mobile TIM ha deciso di riproporla sul mercato anche nei negozi retail dell'operatore. Il pacchetto dati cambia? No, ma c’è una leggera modifica relativa alla clientela che potrà effettuare la portabilità.

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’offerta telefonica Kena 7,99 130 Giga è da oggi disponibile per l’attivazione non solo online ma anche nei punti vendita fisici del secondo brand consumer di TIM. Il pacchetto proposto non subisce modifiche, dunque continua a includere 130 Giga di traffico mobile, SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale e chiamate senza limiti verso tutti a 7,99 Euro al mese, con attivazione e SIM a costo zero.

Tuttavia, rispetto alla versione proposta fino a oggi esclusivamente online, si nota la rimozione di Lycamobile dall’elenco di operatori da cui è possibile effettuare la portabilità. I clienti di altri operatori virtuali, invece, se desiderato potranno completare il passaggio a Kena con la promozione citata in qualsiasi momento.

Ricordiamo, infine, che l’addebito delle mensilità avverrà sul credito residuo e la navigazione Internet resterà limitata al 4G LTE o sistemi meno performanti, con velocità massima fissata a 30 Mbps in download e upload.

