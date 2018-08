Kena risponde ad Ho. ed Iliad con Kena Summer: 50 gigabyte a 6,90 Euro!

Kena Mobile risponde colpo su colpo alla nuova offerta di Ho Mobile ed Iliad, con un'interessante promozione sponsorizzata come sempre da Lino Banfi.

Si chiama Kena Summer ed a 6,90 Euro al mese, propone 50 gigabyte di navigazione internet in 3G, anche se l'arrivo del 4G è previsto per fine settembre, 1500 minuti di chiamate verso tutti e 30 SMS verso tutti i numeri nazionali.

Particolarità è data dal fatto che può essere abilitata sia per coloro che attiveranno un nuovo numero Kena Mobile che dagli utenti che effettueranno la portabilità da qualsiasi altro operatore.

Kena Summer prevede un costo di attivazione di 8 Euro, mentre il costo della SIM per i nuovi utenti è di 5 Euro. Il rinnovo, come previsto dalla normativa vigente, avviene ogni mese e verrà effettuato lo stesso giorno in cui è stata attivata sul credito residuo della scheda.

L'offerta si baserà sul Piano Base Kena, che entrerà in vigore ogni qualvolta si eccede la promozione e prevede un addebito di 0,35 Euro al minuto per le chiamate, 0,25 Euro per gli SMS e 0,50 Euro per ogni 50 megabyte di connessione dati.

Come rivelato dal claim presente sulla homepage del sito ufficiale di Kena, e su quella della promozione, l'offerta è riservata ai primi 100.000 clienti.