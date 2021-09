Kena TIMVISION Flash: SIM Kena Mobile e Serie A TIM con DAZN a 19,99 euro al mese

Lo scorso luglio avevamo visto le offerte TIMVISION Calcio e Sport con Kena Mobile, pacchetto unico pensato per offrire il meglio dell’intrattenimento e dello sport assieme a una SIM Kena Mobile. Nelle ultime ore l’operatore virtuale basato su rete TIM ha lanciato la promo Kena TIMVISION Flash con un pacchetto analogo a un prezzo competitivo.

Come riportato anche da MondoMobileWeb, questa promozione include una SIM Kena Mobile con 1 Giga di traffico dati mensile 4G e piano tariffario Base Kena con chiamate e SMS a consumo, assieme a TIMVISION, Infinity+ (per i primi 12 mesi) e DAZN, il tutto per 19,99 Euro al mese per i primi 4 mesi e poi a 29,99 Euro al mese. I costi di attivazione sono pari a un totale di 55,99 Euro, di cui 19,99 Euro una tantum come anticipo e i restanti 36 Euro rateizzati in 12 mensilità da 3 Euro già incluse nel costo finale detto sopra.

Questo pacchetto promozionale Kena TIMVISION Flash è disponibile per qualsiasi nuovo cliente che vuole attivare un nuovo numero o che vuole effettuare la portabilità da qualunque altro operatore mobile. L’attivazione potrà essere effettuata online sul sito ufficiale Kena Mobile, oppure presso rivenditori aderenti, tramite Servizio Clienti 181 o, ancora, con l’app ufficiale Kena Mobile. Si ricorda, però, che la promo sarà valida soltanto da oggi, martedì 7 settembre 2021, fino al 12 settembre 2021.

Sempre a proposito di TIM, abbiamo messo alla prova il nuovo TIMVision Box Android TV DVB-T2.