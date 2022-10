Kena torna all'attacco: disponibile fino 2 novembre offerta da 5,99 euro al mese con 70 GB

L’operatore virtuale Kena torna alla carica espandendo la linea di offerte di portabilità Kena disponibili a ottobre 2022. Da oggi, 20 ottobre, al 2 novembre prossimo sarà possibile attivare l’offerta da 5,99 euro al mese con 70 Giga, pensata esclusivamente per nuovi clienti Kena con portabilità; e il primo mese è gratis!

L’iniziativa in questione viene promossa sul sito ufficiale Kena con la campagna “Lanciati! Passa a Kena”. Dalla homepage possiamo vedere tutte le caratteristiche della promozione: il pacchetto dati si compone di 70 Giga, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 500 SMS verso tutti, al prezzo mensile di 5,99 euro valido per sempre, dunque senza rimodulazioni. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuiti, come anche la prima mensilità.

Tuttavia, l’attivazione resta limitata a clienti Iliad, PosteMobile, Lyca, Fastweb, CoopVoce e di altri MVNO. Tra le altre caratteristiche dell’offerta notiamo il blocco della navigazione Internet in caso di superamento dei 70 Giga, e il pagamento di 0,25 euro per ogni SMS inviato oltre i 500 inclusi. In Roaming UE, invece, si trovano 5 Giga al mese.

Facciamo presente, in chiusura, che questa offerta risulta attivabile esclusivamente online. Inoltre, sostituisce la precedente promozione con 100 Giga allo stesso prezzo mensile di 5,99 euro.

