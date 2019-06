Il kernel di Linux per Windows 10 è pronto per essere testato

A poco più di un mese dall'annuncio del kernel Linux per Windows 10, Microsoft ha messo a disposizione degli iscritti al programma Insider una versione di Ten che include il Windows Subsystem per Linux 2.

Annunciata nel corso della Build Conference dello scorso mese, la novità è inclusa nella Preview Build che porta il numero identificativo 18917 (20H1), e dovrebbe offrire prestazioni molto più veloci rispetto a quelle del precedente emulatore.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft illustra come iniziare ad usare WSL 2, ma elenca anche alcuni nuovi comandi che sono stati integrati nel kernel ed una vasta gamma di suggerimenti importanti. Il colosso di Redmond sostiene che il suo obiettivo è far si che "WSL 2 sia uguale a WSL 1" ed invita gli utenti ad inviare i feedback per consentire agli sviluppatori di migliorarlo.

Microsoft, come avviene già per le versioni messe a disposizione degli Insider del proprio sistema operativo, sottolinea che molte funzionalità potrebbero non essere ancora disponibili ed il funzionamento potrebbe non essere ottimale. Si tratta ovviamente di una build puramente dimostrativa, che potrebbe contenere bug vari, ecco perchè lo sviluppatore di Redmond consiglia di segnalare malfunzionamenti in modo tale da risolverli rapidamente prima del lancio pubblico, su cui non abbiamo indicazioni.