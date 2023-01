Ketchup e dentifricio sono ottime paste termiche per GPU: la conferma in un esperimento

Dopo il caso del surriscaldamento della Radeon RX 7900 XTX di AMD, la questione del raffreddamento delle schede video è tornata alla ribalta nella community degli appassionati di PC gaming. Un utente, in particolare, ha deciso di testare diverse sostanze "bizzarre" come pasta termica per la sua GPU: tra di esse troviamo ketchup, patate e formaggio.

Il test è stato riportato dal portale Computerbase, che spiega di aver usato una GPU Radeon R7 240 con un TDP da 30 W e di averne testato la temperatura mediante il benchmark di Furmark. L'utente dietro al "benchmark" afferma di aver testato la bellezza di 22 diverse sostanze per i suoi esperimenti di raffreddamento: tra queste, oltre ai già citati ketchup, formaggio e patate, troviamo anche dentifricio e pomate per bambini.

I risultati sono stati raccolti nel grafico che trovate in calce alla notizia, che però è in tedesco. In linea di massima, la "scoperta" dell'utente di Computerbase è che i cibi sono un pessimo sistema di raffreddamento, causando temperature molto più alte di qualsiasi pasta termica standard. Anche le pomate per bambini non sembrano essere un buon conduttore di calore, perciò il consiglio sembra essere quello di tenere i pannolini dei vostri figli lontani dalla vostra postazione da gaming.

Incredibilmente, invece, sembra che i dentifrici funzionino relativamente bene come paste termiche per GPU, anche se sembra che in questo caso molto dipenda dal brand specifico utilizzato per il raffreddamento: benché la maggior parte dei prodotti mantengano la scheda tra i 60 e i 65°C dopo qualche minuto di testing su Furmark, alcuni le fanno raggiungere la temperatura di ben 90°C.

Infine, dobbiamo segnalare anche l'ottimo dato del ketchup, che sembra dunque essere una pasta termica piuttosto buona: utilizzando la salsa a base di pomodoro, infatti, la vostra scheda video dovrebbe assestarsi su una temperatura di 71°C su Furmark. A confronto, le migliori paste termiche sul mercato, come la Corsair TM30 e la Arctic MX-4, arrivano rispettivamente a 54°C e 49°C.