Keynote Apple del 15 Settembre: orario, dove seguirlo, durata e cosa verrà presentato

Ci siamo: è finalmente arrivato il tanto atteso 15 Settembre, il giorno in cui Apple terrà il keynote "Time Files", il primo di questo autunno che si prospetta scoppiettante e ricco di novità, nonostante l'assenza di conferenze in presenza a causa della pandemia.

Dove seguire l'evento Apple del 15 Settembre

Apple come sempre trasmetterà l'evento in streaming sui propri canali. E' prevista una diretta direttamente sulla pagina web Apple Events, ma anche su YouTube attraverso il player che trovate in apertura.

L'evento dovrebbe durare circa 2 ore, ma dal momento che sarà "particolare", per le regioni che vedremo poco sotto, non sono da escludere sorprese.

Ovviamente Everyeye seguirà il tutto con notizie ed approfondimenti in diretta.

Cosa presenterà Apple oggi 15 Settembre

E' praticamente certa la presentazione dei nuovi Apple Watch 6 e degli iPad Air. La nuova lineup di smartwatch dovrebbe essere caratterizzata da un sistema di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, ma secondo molti potrebbe sfoggiare anche la ricarica rapida ed una nuova colorazione.

I nuovi iPad Air invece riprenderanno il design degli iPad Pro, senza però display ProMotion.

Prevista anche la presentazione dell'Apple Watch di fascia bassa, battezzato Apple Watch SE.

Non dovrebbe essere della partita iPhone 12, che a quanto pare sarà mostrato durante un altro evento in programma ad Ottobre.

Apple, inoltre, con ogni probabilità annuncerà anche la data di lancio di watchOS 7, iOS 14 e del nuovo macOS.