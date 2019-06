Keynote Apple del 3 Giugno alla WWDC: orario, dove vederlo e cosa aspettarsi

Parte ufficialmente oggi, lunedì 3 Giugno, l'edizione 2019 della Worldwide Developers Conference di Apple, l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori di Apple, ormai giunta al trentesimo anniversario. Come di consueto, il colosso di Cupertino terrà il keynote di apertura annunciato da tempo.

Orario e dove vederlo

Come ampiamente preannunciato, la conferenza si terrà questa sera alle ore 19:00 italiane e dovrebbe durare circa un paio d'ore.

Apple trasmetterà il tutto in streaming su Apple TV di terza o seconda generazione con tvOS 6.2 o successiva, ed Apple TV di quarta generazione. La conferenza potrà essere vista anche tramite il sito web ufficiale del colosso di Cupertino.

Per quanto riguarda i PC Windows, lo streaming sarà supportato solo su Windows 10 con Microsoft Edge.

Cosa aspettarsi

Storicamente, la WWDC è sempre stata l'occasione per svelare al mondo le novità software per l'anno da poco iniziato. E' quindi certa la presentazione del nuovo macOS 10.15, watchOS 6, tvOS 13 ed iOS 13, con quest'ultimo che dovrebbe includere la modalità scura che è già trapelata a più riprese e di cui vi abbiamo parlato.

In passato si è parlato anche di un Mac Pro modulare, che potrebbe essere svelato quest'oggi, ma su cui non abbiamo ancora molte informazioni.

Conferme invece sull'addio ad iTunes: Apple dovrebbe presentare un trittico di app standalone per gestire i diversi comparti.