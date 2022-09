Keynote Apple del 7 Settembre: orario, dove seguirlo e cosa presenterà oltre ad iPhone 14

Ci siamo: oggi è il grande giorno di iPhone 14. Alle 19 di stasera andrà in scena il keynote Apple autunnale, che si prospetta ricco di novità e sorprese, sebbene i leak abbiano già fatto il loro corso e sul web siano già emersi tutti i prodotti che con ogni probabilità andremo a vedere.

Dove vedere l’evento Apple del 7 Settembre 2022?

Apple garantirà come sempre la trasmissione in streaming dell’evento, attraverso i propri canali ufficiali. Sarà possibile seguirlo direttamente sulla pagina del sito Apple, oltre che sul canale YouTube e su Apple TV tramite l’applicazione dedicata.

Quanto durerà l’evento Apple del 7 Settembre 2022?

Trattandosi di un evento piuttosto importante, ci si aspetta una durata di circa due ore. Bisognerà però capire che ritmo vorrà dare il colosso di Cupertino al keynote, e da quando è scoppiata la pandemia di Covid19 le presentazioni sono state caratterizzate da annunci a raffica in quanto preregistrati.

A che ora inizierà l’evento Apple del 7 Settembre 2022?

Il via è previsto alle ore 19 italiane, ed Everyeye come sempre lo seguirà in diretta con tutte le notizie ed approfondimenti del caso.

Cosa presenterà Apple durante l’evento del 7 Settembre 2022?

Il piatto forte della giornata sarà rappresentato ovviamente dalla nuova gamma di iPhone 14 che è trapelata integralmente e che sarà caratterizzata da quattro modelli, tra cui non figurerà però il Mini che è stato pensionato alla luce delle scarse vendite.

E’ attesa anche la presentazione dei nuovi Apple Watch: alla Series 8 infatti dovrebbe aggiungersi il modello Pro, che si focalizzerà sugli sport estremi, mentre non è chiaro se vedremo anche Apple Watch SE2.

Infine, molti leaker danno per certa la presentazione di AirPods Pro 2, a tre anni dal lancio del primo modello.

Durante l’evento però Apple dovrebbe annunciare anche la data di lancio di iOS 16, watchOS 9 ed in generale dei nuovi sistemi operativi.