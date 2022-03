Keynote Apple dell'8 Marzo 2022: orario, durata, dove vederlo e cosa presenterà

Ci siamo: oggi, alle ore 19:00 Apple terrà il primo keynote del 2022. Si tratta di un evento molto atteso e di cui abbiamo ampiamente discusso su queste pagine, prima dell’annuncio ufficiale. Come sempre, facciamo il punto su ciò che ci attende.

Dove vedere l’evento Apple dell’8 Marzo 2022?

Come sempre, Apple trasmetterà l’evento in diretta streaming su tutte le piattaforme. Sarà garantita la visione direttamente sul sito web ufficiale Apple, ma anche su YouTube e sulla Apple TV. Nessuna informazione invece sulla possibile trasmissione anche su Twitter.

Quanto durerà l’evento Apple dell’8 Marzo 2022?

La durata dovrebbe essere di circa un’ora e mezza, ma non è escluso che si prolunghi. Da quando Apple ha rinunciato ai keynote in presenza, causa Covid19, infatti, le sue presentazioni sono più concentrate e scandite da un ritmo più elevato. Anche quello di stasera sarà così, e non è chiaro se già dal prossimo la Mela abbia intenzione di tornare con gli eventi in presenza o meno.

A che ora inizierà l’evento Apple dell’8 Marzo 2022?

L’evento partirà alle ore 19 italiane, e come sempre lo seguiremo in diretta su queste pagine con tutte le notizie del caso.

Cosa presenterà Apple durante l’evento dell’8 Marzo 2022?

Piatto forte dell’evento sarà ovviamente l’iPhone SE 3 di cui si è a lungo parlato su queste pagine nel corso degli ultimi giorni. A quanto pare però dovrebbe essere della partita anche un iPad Air di quinta generazione, ma proprio qualche ora fa è emerso sul web anche l’M2, ovvero il successore diretto di Apple M1 che è presente su molti MacBook ed iMac. Non è quindi da escludere che Apple decida di dedicare spazio anche ai suoi PC,, mentre è certo l’annuncio della data di lancio di iOS 15.4.