Keynote Apple del 12 Settembre 2018: orario, durata, dove vederlo e cosa aspettarsi

Ci siamo: è il giorno della presentazione dei nuovi iPhone. Questa sera, 12 Settembre 2018, Tim Cook e soci saliranno sul palco dello Steve Jobs Theater dell'Apple Park per svelare al mondo i nuovi prodotti che accompagneranno gli utenti almeno fino al prossimo mese di Marzo. Abbiamo preparato una news riassuntiva con tutte le notizie utili.

Orario

Il keynote si terrà alle ore 19:00 italiane e dovrebbe durare circa due ore. Si tratta di una presentazione molto importante, storicamente la più lunga tra quelle tenute dalla Mela nel corso dell'anno, ecco perchè è lecito prevedere la fine intorno alle ore 21:00.

Dove vederlo

Apple come di consueto trasmetterà il keynote in streaming tramite il proprio sito web.

L'evento può essere visto su iPhone, iPad ed iPod Touch basati su iOS 10 o successivi tramite Safari. Su Mac, usando Safari, è richiesto almeno macOS Sierra 10.12, ma la live è supportata anche dai principali browser come Chrome, Firefox e Microsoft Edge su Windows 10.

Apple ha già predisposto l'aggiornamento per l'applicazione dedicata agli eventi su Apple TV, ma quest'anno c'è una novità di rilievo, perchè per la prima volta nella sua storia, la Mela trasmetterà l'evento anche tramite Twitter.

Cosa aspettarsi

Ne abbiamo parlato nell'articolo pubblicato su queste pagine nella giornata di ieri: la carne al fuoco dovrebbe essere tanta.

Sono attesi tre nuovi iPhone, di cui due con schermo OLED ed uno con pannello LCD, ma potrebbe esserci anche spazio per la quarta generazione di Apple Watch ed i nuovi iPad Pro con USB-C e Face ID.

Non è esclusa anche la presentazione delle nuove AirPods ed il lancio del tappetino di ricarica AirPower, ma nelle ultime ore si è fatta largo l'ipotesi che porta anche ad un nuovo MacBook.

Infine, dovrebbe finalmente essere svelata la data di lancio di iOS 12.

Everyeye, come di consueto, seguirà l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti.