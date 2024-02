Quali saranno i keynote dell'MWC 2024? Ecco il recap delle principali conferenze

Il Mobile World Congress 2024 è dietro l'angolo: la kermesse di Barcellona avrà per protagonista, come sempre, il mondo degli smartphone e dei dispositivi indossabili, mentre gli eventi già confermati sono numerosi, a partire dal lancio internazionale della Xiaomi 14 Series. Proviamo dunque a ricapitolare le principali conferenze a cui assisteremo nei prossimi giorni.

Partiamo con Samsung, che terrà un Galaxy Unpacked nel corso del Mobile World Congress 2024. Con ogni probabilità, dal momento che i Samsung Galaxy S24 sono stati lanciati a metà gennaio e che i prossimi foldable del colosso coreano arriveranno solo nel corso dell'estate, l'azienda di Suwon si focalizzerà su altri prodotti e dispositivi per il suo evento spagnolo. Per questo, Samsung ha confermato un evento incentrato sul "digitale, sull'IA e sulle tecnologie cloud": aggiornamenti in arrivo per l'Intelligenza Artificiale di Galaxy AI? Il keynote si terrà il 26 febbraio alle 15:00 italiane

Passiamo poi a Honor, che terrà un keynote il 26 febbraio - la stessa data di Samsung - alle 14:00 italiane. Generalmente, quella di Barcellona è la cornice preferita dalla compagnia cinese per i suoi lanci rivolti al mercato internazionale. A questo giro, Honor potrebbe lanciare Magic 6 e 6 Pro, ma anche la versione RSR del pieghevole Magic V2, realizzata insieme a Porsche Design.

Il 25 febbraio alle 15:30, invece, si terrà l'evento del MWC di Huawei. Huawei dovrebbe presentare il P70 nei prossimi mesi, ma è improbabile che lo smartphone goda di un lancio al di fuori del mercato cinese. Per questo, il keynote dell'azienda al Mobile World Congress sarà intitolato "Esplorando il futuro del 5G", focalizzandosi perlopiù sulle tecnologie per la connettività digitale, e non sul nuovo hardware.

Sempre il 25 febbraio, per giunta quasi in parallelo a Huawei, si terrà l'evento Xiaomi al MWC. Quest'ultimo è fissato per le 15:00 di domenica e dovrebbe essere uno dei keynote Xiaomi più importanti del 2024: non solo ci sarà il lancio internazionale della linea Xiaomi 14, ma dovrebbero arrivare anche delle nuove varianti di Xiaomi Pad 6, dei nuovi dispositivi per la casa e persino Xiaomi SU7, l'auto elettrica del colosso cinese, che si presenterà al pubblico internazionale proprio durante il Mobile World Congress.