KFC e Beyond Meat stanno per introdurre il pollo fritto... senza pollo

Anche KFC sale sul treno della nuova rivoluzione vegana, con riproduzioni perfette di hamburger (e ora anche dei prodotti a base di pollo) tuttavia perfettamente vegane. Dopo una prima fase di test, KFC porterà un'alternativa vegana alla carne di pollo in alcuni ristoranti selezionati.

Proprio come aveva fatto Burger King con l'Impossible Whooper, KFC in un primo momento porterà il (non) pollo fritto di Beyond Meat in alcuni fast food della catena di Atlanta a partire da domani. Se l'offerta a tempo limitato incontrerà il favore del pubblico, allora anche KFC inizierà a portare il pollo vegano di Beyond Meat su tutto il territorio nazionale.

Proprio di recente Burger King ha annunciato l'introduzione dell'Impossibile Whooper sul menù ufficiale della catena.

Sia Burger King che Taco Bell hanno visto un forte aumento delle vendite dopo l'introduzione di prodotti vegani —che tuttavia sono molto difficili da distinguere dai panini e dai piatti a base di carne vera. Questo perché finalmente danno la possibilità ai vegetariani di mangiare nei ristoranti delle due catene, ma anche perché creano pure un sacco di curiosità in chi vegano o vegetariano non è affatto.

Va detto che i primi tentativi di Beyond Meat con il pollo non erano andati benissimo, con l'azienda che ha rimosso i suoi prodotti dai supermercati proprio questa estate. Non rispettavano gli standard dell'azienda, avevano spiegato all'epoca. Ma ora a distanza di pochi giorni ci riprovano con KFC. Del resto fritto è buono tutto, e questa potrebbe essere la carta vincente per rimpiazzare anche il pollo vero.