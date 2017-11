KGI: 'Apple lancerà 3 nuovi modelli di iPhone nel 2018'

Apple lancerànuovi modelli iPhone nel 2018, compresi modelli da 5,8 pollici e 6,5 pollici con display OLED e un modello da 6,1 pollici con display LCD, secondo il noto analista di KGI Securities,

Ming sostiene che tutti e tre i modelli saranno dotati di un design borderless e del sistema di telecamere “TrueDepth” per lo sblocco tramite Face ID come sull’attuale iPhone X.

Secondo Kgi l’iPhone con schermo OLED da 6.5 pollici sarà una sorta di iPhone X Plus, con dimensioni simili a quelle degli attuali modelli “Plus”, ma con uno schermo decisamente più grande. L’iPhone da 6.1 pollici avrà invece uno schermo LCD. Infine, ci sarà la nuova versione dell’attuale iPhone X con schermo OLED da 5.8 pollici.

I due nuovi modelli OLED mirano al mercato di fascia alta mentre il modello con lo schermo LCD si propone per i mercati low-end. Secondo l’analista, con questi tre modelli Apple potrebbe superare ogni record di vendite, anche perchè la prossima volta non dovrebbero esserci problemi nella catena di produzione.