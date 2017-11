KGI: "Nel 2018 ci saranno 2 iPhone OLED con la struttura in acciaio migliorata"

Nel 2018 avremo due iPhone OLED con telaio in acciaio inossidabile modificato rispetto a quello di iPhone X, secondo la nota analistadella KGI.

Secondo il suo ultimo report l’analista di KGI riferisce che il prossimo anno verranno rilasciati due modelli dotati di display OLED. Ming-Chi Kuo riferisce che il presunto iPhone Plus 2018 dovrebbe presentare un design basato su quello di iPhone X, caratterizzato però da un display OLED da 6.46". Kuo ipotizza anche che Apple aggiornerà il frame in acciaio che caratterizza l'attuale generazione, questo componente utilizza 4 bande per la realizzazione dell'intera cornice e, secondo Kuo, Apple potrebbe incrementarne il numero per migliorare la qualità del trasferimento dati.

Non è chiaro però se per l’anno prossimo Apple abbia intenzione di introdurre le due evoluzioni di iPhone X in sostituzione dei modelli standard e Plus visti fino a oggi con iPhone 8 o se invece i due iPhone OLED 2018 saranno affiancati da nuovi modelli con schermi LCD. Nei suoi report precedenti Kuo ha già anticipato che negli iPhone 2018 Apple non implementerà la sofisticata videocamera TrueDepth sul retro dei terminali e che Touch ID verrà sostituito da Face ID non solo su iPhone 2018 ma anche sugli iPad Pro di prossima generazione.