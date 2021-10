Khaby Lame entra nel Metaverso ufficialmente: Zuckerberg lo accoglie

Dopo l'annuncio del Metaverso da parte di Mark Zuckerberg, Meta (ex Facebook) sta iniziando a promuovere la nuova visione della società. C'è stato ovviamente modo di discutere seriamente del tutto, ma ogni tanto è bene non prendersi troppo sul serio e scherzare un po'. Per questo motivo, è stato chiamato l'influencer "nostrano" Khaby Lame.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è tutto ufficiale, il ragazzo di origine senegalese con sede in Italia è comparso in un video pubblicato da Meta su Facebook. In quest'ultimo, Khaby si mostra inizialmente impressionato dalla presentazione di Zuckerberg, utilizzando poi il "teletrasporto" per dare un'occhiata a una partita di scacchi nel Metaverso tra due anziani e farsi accogliere dal CEO di Meta. Tutto questo ovviamente poco prima di effettuare l'inequivocabile gesto che lo ha reso famoso (come a voler dire che è tutto estremamente semplice). Insomma, Khaby Lame a quanto pare è entrato nel Metaverso dalla "porta principale".

In ogni caso, la collaborazione tra Meta e la star di TikTok, ovviamente un po' ironica e basata sul personaggio coinvolto, non arriva di certo come un fulmine a ciel sereno. Infatti, in passato Khaby Lame era già stato al centro di un "siparietto" con Zuckerberg, quando aveva superato il CEO di Meta per numero di follower su Instagram. Inoltre, l'influencer è riuscito a farsi notare in parecchi contesti.

Per intenderci, Khaby Lame è comparso anche nel video ufficiale del brano "In Da Getto" di J Balvin e Skrillex. Provate poi a indovinare chi compare proprio nella copertina della canzone "In Da Getto" su Spotify? Sì, avete indovinato.

Tornando alla questione Metaverso, nel corso dei primi giorni di Meta c'è stato chiaramente modo di approfondire il tutto come si deve. In questo contesto, sono emerse delle interessanti considerazioni di John Carmack, che non sembra essere del tutto d'accordo con Zuckerberg.