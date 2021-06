Khaby Lame supera Chiara Ferragni: è l'italiano con più follower su Instagram

Nel weekend Khaby Lame è diventato il terzo tiktoker più famoso del pianeta, ma a quanto pare il successo dell'italiano va oltre TikTok. Il 21enne di Chivasso infatti è diventato l'italiano più seguito su Instagram, dove ha superato Chiara Ferragni.

Nello specifico, Khaby Lame ha ora 24 milioni di follower, rispetto ai 23,9 milioni della Ferragni. Come osservato da molti, però, a saltare all'occhio non sono tanto i dati sui seguaci, quanto il ritmo con cui ha raggiunto tale traguardo.

Il primo post di Lame infatti risale al 2020, e nel corso dell'ultimo anno ha accumulato "solo" 114 post, rispetto agli oltre 15mila dell'imprenditrice digitale più famosa del web. Insomma, potremmo davvero essere di fronte ad un nuovo fenomeno del web.

Khaby Lame è popolare per i suoi video leggeri e comici, che auto realizza: il giovane punta tutto sull'immediatezza e la leggerezza e non pronuncia mai una parola. A parlare, infatti, sono direttamente le immagini. Il format è evidentemente piaciuto a tutti, al punto che anche vari VIP internazionali come Will Smith hanno annunciato le intenzioni di lavorare con lui.

Gran parte del successo però lo deve a TikTok, dove è terzo a livello mondiale dietro a colossi come Charli D'Amelio, che potrebbe superare a breve.