Khaby Lame supera quota 100 milioni di follower su TikTok: si avvicina alla vetta

Il sorpasso di Chiara Ferragni su Instagram a quanto pare è solo uno dei grandi traguardi che Khaby Lame ha raggiunto negli ultimi mesi: il giovane influencer di Chivasso non solo è l’italiano più seguito su Instagram, ma giusto nella giornata odierna ha persino superato quota 100 milioni di follower su TikTok!

Il fenomeno italiano di fama internazionale ha dunque nel mirino l’americana Charli D’Amelio che al momento conta 122 milioni di follower, per una crescita di appena 2 milioni rispetto a luglio 2021, quando invece Khaby Lame ha superato la ballerina, cantante ed influencer Addison Rae raggiungendo quota 83 milioni di follower. Per il giovane comico del Belpaese, quindi, si parla di un aumento di ben 17 milioni di follower in poco più di un mese!

Numeri da record in una crescita esponenziale che sorprende tutti: complici sicuramente sono le collaborazioni con calciatori della Juventus come Paulo Dybala, Weston McKennie, leggende come Alessandro Del Piero e Christian “Bobo” Vieri, ma anche star internazionali come Will Smith e gli artisti J Balvin e Skrillex per la canzone In Da Getto, dove ha fatto un’apparizione nel video ufficiale.

Insomma, le sue parodie di video virali dalla durata breve, senza parole, con pochi gesti e dunque dal format leggero lo hanno reso una vera e propria leggenda di TikTok, dove fra poco potrebbe persino raggiungere la vetta della classifica diventando l’utente più seguito in assoluto, dopo solamente un anno di attività.

A proposito di TikTok, il social è diventato l’app più scaricata al mondo, superando persino Facebook e WhatsApp.