Kickstarter, c'è la svolta che fa felici tutti: ecco Late Pledges a campagna terminata

Qualcuno tra di voi potrebbe ricordarsi del successo di Murena 2 su Kickstarter. Le campagne del noto portale di crowdfunding, però, finiscono rapidamente, non lasciando il tempo a tutti di supportarle, motivo per cui la piattaforma ha ora annunciato una "soluzione" chiamata Late Pledges.

È un post pubblicato sul blog ufficiale di Kickstarter a illustrare la novità: per gli utenti che approdano sulla pagina di una campagna "in ritardo", ovvero dopo l'usuale scadenza, presto sarà possibile sostenere comunque il progetto. L'obiettivo è quello di consentire ai creatori di continuare a coinvolgere i propri sostenitori anche dopo che la campagna è terminata.

In che modo? I creatori dei progetti che raggiungeranno il proprio obiettivo entro il tempo limite potranno decidere di mantenere le porte aperte a nuovi sostenitori, anche in seguito alla scadenza. Così facendo, potranno riuscire ad attirare l'attenzione anche degli utenti che non sono "arrivati in tempo" su Kickstarter, ottenendo maggiori finanziamenti e potendo di conseguenza migliorare per tutti il risultato finale.

Inoltre, in questo modo i sostenitori avranno più tempo per accedere ai benefici associati a una determinata campagna. Prima di rendere disponibile la novità per tutti, però, Kickstarter vuole assicurarsi che sia tutto pronto, motivo per cui per il momento Late Pledges è in fase di test con creatori selezionati. Tuttavia, Kickstarter conta di rendere presto disponibile questa funzione a tutti, espandendo al contempo i metodi di pagamento per includere carte AmEx e Apple Pay.

Nel frattempo, c'è attesa per la campagna Kickstarter di The Sinking City 2.

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti oggi su