Kickstarter, gli ologrammi arrivano in casa vostra: già raccolto un milione

Avete mai sognato di avere una vostra rappresentazione in 3D? Be, potrebbe essere giunto il vostro momento. Infatti, su Kickstarter sta "prendendo il volo" un progetto che mira a portare gli ologrammi nelle case degli utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, in questi giorni sulla nota piattaforma di crowdfunding è stato lanciato Looking Glass Portrait, un "riquadro per foto" speciale. Come potete vedere sulla pagina ufficiale relativa al progetto, quest'ultimo ha già ampiamente superato il suo obiettivo di 41.248 euro, dato che al momento in cui scriviamo ha raggiunto l'importante cifra di 1.341.436 euro.

Il successo del progetto è dunque fuori discussione, ma cosa fa precisamente questo prodotto di così tanto speciale per aver convinto oltre 5.800 persone a sostenerlo con cifre che, per ottenere il dispositivo, partono da 165 euro? Be, crea un ologramma a partire da una foto di una persona scattata in modalità Ritratto. In parole povere, si tratta di una sorta di riquadro per foto digitale che consente però di vedere in "3D" l'immagine della persona. Questo senza l'utilizzo di occhiali o accessori esterni.

Nel filmato di presentazione, si fa esplicito riferimento anche a progetti Unity e Unreal Engine che possono ad esempio consentire di far muovere la bocca dell'ologramma a proprio piacimento. Insomma, Looking Glass Portrait può tornare utile in vari contesti.

In vendita, oltre al "pacchetto base" da 165 euro, c'è anche un Capture Bundle da 823 euro che include Looking Glass Portrait, Microsoft Azure Kinect, Leap Motion Controller, Looking Glass Light Field Photo Rail e Carrying Case.