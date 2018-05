Kickstarter si aggiorna con quattro nuovi badge disponibili per Hardware Studio

Sono in arrivo alcune novità in casa Kickstarter, che faciliteranno la comunicazione tra i finanziatori e chi si affida al popolare sito di crowdfunding per dare vita alla propria idea o prodotto. A breve verranno infatti introdotte quattro nuove "medaglie", degli sticker che andranno ad evidenziare lo stato dei lavori in cui versa il progetto.

I nuovi stemmi fanno parte di Hardware Studio, l'iniziativa lanciata da Kickstarter lo scorso anno in partnership con Avnet e Dragon Innovation, e saranno disponibili solamente per le campagne di raccolta fondi legate all'iniziativa e che rientreranno nel programma Connection.

Questi emblemi saranno suddivisi in quattro categorie, che distingueranno lo stato dei vari progetti prima del loro inserimento nell'Hardware Studio: il primo sarà Engaged, che assicurerà agli utenti che i backer sono stati accettati nel programma Connection ed un prototipo funzionante del loro prodotto è già stato sviluppato; inoltre "il team è al corrente di tutte le sfide che il loro progetto dovrà affrontare e può offrire una panoramica affidabile dei costi e delle tempistiche".

Avremo poi Ready Level 1, dove il prototipo non solo è funzionante ma viene definito abbastanza maturo da poter diventare un giorno un prodotto finito; sono già stati condotti alcuni test ed il prezzo di lancio è in linea con quello previsto.

Ci sarà poi Ready Level 2, che starà ad indicare il fatto che che il progetto è pronto a diventare realtà nei volumi previsti e ci sono già piani per la sua distribuzione; in questo caso la campagna di crowdfunding servirà esclusivamente per acquistare i macchinari ed i materiali necessari alla sua realizzazione.

Infine, con il Ready Level 3, si attesta che il progetto è pronto per entrare in fase di produzione, ed i rischi connessi alla sua distribuzione sono bassi; anche qui la raccolta fondi serve solo per dare vita al progetto.