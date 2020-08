Kickstarter: smartwatch futuristico raggiunge il traguardo in un'ora

I servizi di crowdfunding come Kickstarter consentono alle aziende di mettere in piedi dei progetti che altrimenti potrebbero non vedere mai la luce. Inoltre, queste piattaforme vengono utilizzate anche per comprendere il reale interesse da parte del pubblico in merito a un prodotto. Questa volta, il protagonista è uno smartwatch futuristico.

Infatti, stando anche a quanto riportato da SlashGear, Nubia ha recentemente lanciato la campagna Kickstarter di Nubia Watch, l'indossabile con schermo AMOLED flessibile annunciato a luglio 2020. Vista la caratteristica peculiare dello smartwatch, il risultato era un po' nell'aria, ma sembra proprio che la campagna stia superando le aspettative.

Più precisamente, Nubia Watch ha raggiunto il traguardo di 8381 euro in un'ora circa. Questo significa che il prodotto si farà. Tuttavia, non è finita qui: al momento in cui scriviamo, la campagna ha già raccolto oltre 40.000 euro attraverso 230 sostenitori. Pensate che mancano ancora 29 giorni alla fine.

In ogni caso, i prezzi della campagna sono di 199 dollari, circa 167 euro, per portarsi a casa un Nubia Watch. Si tratta dell'offerta "Early Bird", quindi le unità sono limitate. Non manca anche la possibilità di acquistare due Nubia Watch al prezzo di 349 dollari, circa 293 euro. In entrambi i casi, le stime di consegna riguardano il mese di ottobre 2020. Le spedizioni sono disponibili verso tutto il mondo. Da notare il fatto che gli utenti abbiano già fatto esaurire l'offerta "Super Early Bird", che consentiva di portarsi a casa Nubia Watch a 179 dollari, circa 151 euro.