Ecco 'Killed by Microsoft': il cimitero dei servizi Microsoft, ne ricordate qualcuno?

Ricordate il cimitero dei servizi Google che il colosso dei motori di ricerca aveva creato qualche anno fa per Halloween? Ebbene, ora arriva la controparte di Microsoft.

E’ stato pubblicato infatti Killed by Microsoft, un vero e proprio cimitero virtuale contenente tutti i servizi, applicazioni ed hardware che nel corso degli ultimi anni la società di Satya Nadella ha deciso di chiudere, dismettere o di unire agli altri.

Accedendo al portale si possono filtrare i risultati per categoria (app, servizio, hardware), ma anche accedere alla “lapide” con la data di lancio e di chiusura, con tanto di breve spiegazione.

Ce ne sono davvero per tutti i gusti: si parte con Skype for Business, che chiuderà i battenti ad ottobre 2025, per arrivare a Windows Movie Maker (che ha chiuso nel 2017 dopo 17 anni), passando per il Kinect di Xbox chiuso 4 anni fa ed ovviamente i Lumia, Windows Phone, e gli storici MSN Messenger e Windows Messenger.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, e siamo sicuri che i più grandi si sentiranno un pò “vecchi” a vedere comparire i nomi di prodotti che fino ad una decina di anni fa erano estremamente popolari e che ora non sono nemmeno conosciuti dalle nuove leve.