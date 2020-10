Il killer di Thomas Jefferson Byrd è stato arrestato... da un drone, ecco il video!

Dopo aver visto il primo robot antincendio dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, torniamo a parlare dei metodi innovativi utilizzati dalle forze dell’ordine americane. La Polizia di Atlanta, infatti, per arrestare il presunto killer di Thomas Jefferson Byrd ha adottato un nuovo approccio, che ha messo in sicurezza tutti.

I Poliziotti infatti si sono serviti in un drone-telecamera che ha ispezionato l’interno dell’abitazione di Antonio Demetrice Rhynes, il 30enne presunto killer dell’attore. Come si può vedere nel filmato presente in apertura, infatti, il drone è entrato nella casa (la cui porta d’ingresso è stata aperta a mano dagli agenti) ed ha invitato l’uomo ad uscire con le mani dietro la nuca. In questo modo, spiegano i rappresentati della Polizia, sono stati minimizzati i rischi di sparatorie e colluttazioni che avrebbero potuto provocare danni agli agenti ed allo stesso Demetrice.

“Tecnologie come queste non solo rendono gli arresti più sicuri per i poliziotti, ma anche per il sospettato ed i residenti vicini. Crediamo perciò che questa tecnologia sia estremamente importante” ha affermato un portavoce.

Thomas Jefferson Byrd è stato ucciso lo scorso 3 Ottobre nei pressi della sua abitazione di Atlanta, dopo essere stato colpito più volte alla schiena da vari colpi di arma da fuoco.