Killer dello Zodiaco: sono stati decifrati due messaggi, rivelando l'identità del killer

Alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70, un serial killer con il nome di "Zodiac" uccise almeno cinque persone in California. Durante la sua follia omicida, l'assassino inviava messaggi alla stampa scritti con un codice cifrato, in cui le lettere vengono sostituite con lettere, numeri o simboli.

Adesso Fayçal Ziraoui, un ingegnere e decifratore dilettante, crede di aver decifrato gli ultimi due messaggi del killer, uno dei quali sembra rivelare persino la sua identità. Il codice ha richiesto anni per essere decifrato e, ancora oggi, c'è chi studia il cifrario nella speranza di decifrare i messaggi.

Nello specifico, Ziraoui afferma di aver decifrato i due messaggi in due settimana grazie alla chiave di crittografia scoperta a dicembre (così come vi abbiamo riportato precedentemente). I messaggi in questione sono lo Z32 e lo Z13; in quest'ultimo è stata trovata la parola "KAYR", che rimanderebbe a Lawrence Kaye, un criminale attivo nell’area di Zodiac e che, soprattutto, all’epoca rientrò tra i sospettati.

Nel messaggio Z32, inoltre, l'ingegnere sembra aver identificato delle coordinate geografiche che riportano a South Lake Tahoe, località dove stava Kaye ed era anche il luogo da cui è stata inviata una cartolina che, molto probabilmente, venne inviata da Zodiac stesso. Kaye ha prestato servizio nella marina durante la seconda guerra mondiale prima di trasferirsi in California, luogo dove iniziò a raccogliere numerose condanne penali.

Secondo Emmanuel Thomé, specialista in crittografia presso l'Istituto nazionale francese per la ricerca in scienza e tecnologia digitale, i metodi sono validi e la polizia dovrebbe indagare seriamente sulla questione; altri, invece, ritengono che abbia fatto alcune scelte arbitrarie e che il codice è troppo breve da decifrare.