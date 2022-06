Killnet elogia la cybersicurezza italiana: 'specialisti eccellenti, dategli più soldi'

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine qualche ora fa, fortunatamente Killnet ha sparato a salve e nella giornata di ieri non si è verificato l’attacco hacker che il gruppo di filorussi aveva promesso al nostro paese.

Con una serie di messaggi pubblicati sul canale Telegram, il gruppo di hacker Killnet ha elogiato CSIRT Italia, il team di risposta all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che dalla serata di domenica era stato messo in allerta.

Dopo aver pubblicato una gif con un omino impiccato su uno sfondo su cui campeggia il logo del Csirt, Killnet ha spiegato che “CSIRT Italiano, sono eccellenti gli specialisti che lavorano in questa organizzazione. Ho effettuato migliaia di attacchi a tali organizzazioni, anche cyberpol non dispone di un tale sistema per filtrare milioni di richieste. Al momento vedo che questi ragazzi sono dei bravi professionisti! Falso governo italiano, ti consiglio di aumentare lo stipendio di diverse migliaia di dollari a questa squadra. CSIRT Accettate i miei rispetti, signori!”.

Il discorso è continuato poco dopo: “ho solo elogiato il sito csirt.gov.it e il loro team. Le restanti migliaia di siti italiani che non funzionano, è un peccato. Non pubblicheremo questo elenco perché le persone devono vedere tutto da sole. Spero che il sistema di monitoraggio italiano lo faccia per noi”.