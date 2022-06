Killnet torna ad attaccare l'Italia e chiama a raccolta i 'fratelli italiani'

Dopo la mancata vittoria nella battaglia contro il CSIRT, che ha portato il collettivo Killnet a complimentarsi con gli esperti di cybersicurezza del nostro paese, gli hacker filorussi tornano ad attaccare l’Italia.

Questa volta, nelle ultime ore sono finiti sotto la lente degli hacker i siti web delle principali autorità portuali italiane, che sono stati vittima di un massiccio attacco DDoS. L’unico sito web raggiungibile è risultato essere quello del Porto di Venezia, mentre i server degli altri sono stati saturati e resi impossibili da navigare. La Polizia Postale ha immediatamente fatto scattare il protocollo previsto in questi casi, e sta indagando sulla questione.

Killnet, nel frattempo, sul canale italiano Telegram ha chiamato a raccolta ed “alle armi” i “fratelli italiani”.

Qualche giorno fa, Killnet aveva ironizzato sull’Italia definendola “la preda più facile” e mettendo nel mirino le banche con un altro post Telegram in cui aveva pubblicato una lista di siti web. Secondo Killnet “la propaganda dei media italiani funziona male come gli obici italiani in Ucraina. La preda più facile è l’Italia, è più facile per noi manipolare il tuo umore che con la Romania. Quanti soldi hai speso per la protezione mentre aspettavi il 30 maggio alle 5 del mattino? Poveri italiani, come si fa a vivere sotto tale pressione di bugie?”