Kim Kardashian contro i mi piace di Instagram: 'dovrebbe toglierli, insieme ai commenti'

Kim Kardashian, una delle personalità più famose al mondo e tra le più seguite di Instagram, nel corso del panel tenuto in occasione di un evento del New York Times, a cui ha partecipato insieme alla madre Kris Jenner, ha affermato che nella sua visione il social network dovrebbe rimuovere like e commenti.

La più famosa della famiglia Kardashian ha rilanciato l'idea del social network, che lo scorso Settembre in Italia ha iniziato a nascondere il numero dei like ottenuti dalle foto e che a giudicare da quanto affermato da Adam Mosseri dovrebbe farlo a breve anche negli States, ha rivelato che "oltre al contatore dei like, sarebbe giusto anche eliminare del tutto i commenti".

Le motivazioni sono quelle classiche, e sono state riprese a più riprese anche da altri esponenti del mondo social: "sarebbe importante per la salute mentale degli utenti. Non possiamo neanche immaginare gli effetti devastanti che gli haters possono avere sulle persone giovane e fragili. So che il team di Instagram sta parlando direttamente con gli utenti ed hanno preso la cosa molto sul serio, e questo non può che farmi felice".

Kim, che grazie ad Instagram ha registrato un aumento della popolarità, ha rivelato di non essere ossessionata dai like ed i commenti dei propri follower: "io ho un carattere forte, ma conosco che molti sono ossessionati dai like ed i commenti. Tutto ciò è negativo per la salute delle persone, soprattutto psichica".