Kimbal Musk, fratello di Elon, ha creato la DAO ecologica Big Green: altro che Dogecoin!

Mentre Elon Musk si lascia andare a dichiarazioni forti su Jeff Bezos e sulla fine dello smart working, pare che un altro Musk stia facendo molto parlare di sé, soprattutto nella community della DeFi. Stiamo parlando di Kimbal Musk, fratello minore di Elon, che ha fondato la DAO "Big Green".

Nello specifico, in un'intervista rilasciata a CoinDesk, l'imprenditore ha spiegato di aver lanciato la DAO ecosostenibile Big Green, che ha costruito ben 650 corsi di ecologia in tutti gli Stati Uniti: questi ultimi, in totale, ospitano ben 350.000 studenti ogni giorno. All'interno dei corsi vengono svolte attività che promuovono stili di vita ecosostenibili e a basso impatto ambientale, come la coltivazione di alcuni cibi o dei piccoli programmi di tutela ambientale.

Kimbal Musk, che a differenza del fratello maggiore non ama molto i riflettori delle polemiche, ha spiegato di credere che "coltivare il cibo cambi delle vite. Rende più sicura e stabile la nutrizione, migliora la salute mentale dei coltivatori e li porta a contatto con la natura. Apre gli occhi riguardo al cambiamento climatico e alla volatilità dei climi creata da quest'ultimo".

L'impegno ecologico di Musk, d'altro canto, non è iniziato con la DAO Big Green: al contrario, il fratello del CEO di Tesla e SpaceX possiede una catena di ristoranti e una fattoria urbana a Brooklyn, New York, ed è stato egli stesso uno chef per qualche tempo. In ogni caso, le attività di Kimbal Musk hanno cercato di coniugare profitto economico e sostenibilità ambientale.

Certo, dalla parte opposta Kimbal Musk siede nei CDA di Tesla e SpaceX, due aziende non proprio note per la loro sostenibilità ecologica, insieme al fratello maggiore, ma ciò non sembra aver fermato i suoi sforzi ambientalisti. Al contrario, dopo la pandemia Musk ha investito un milione di Dollari in Big Green DAO, che ha finora raccolto 6,5 milioni di Dollari nel complesso grazie alle donazioni di migliaia di persone in tutto il mondo.

Il denaro raccolto dalla DAO, poi, viene periodicamente redistribuito tra non-profit e ONG a seconda delle scelte dei suoi partecipanti, che selezionano le proposte più appetibili tra quelle di diverse organizzazioni senza scopi di lucro invitate a partecipare al progetto.