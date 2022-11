Kindle Scribe arriva in Italia: il Kindle per lettura e scrittura parte da 369,99 Euro

Arriva da oggi in Italia il nuovo Amazon Kindle Scribe, il primo Kindle per lettura e scrittura con penna basic o premium e con schermo da 10,2 pollici con densità di 300 ppi. L'annuncio era arrivato già qualche mese fa ed ora il dispositivo è pronto per l'acquisto.

Amazon Kindle Scribe su Amazon Italia

Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna basic | 16 GB: 369,99 Euro

| Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna basic | 16 GB: 369,99 Euro Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium | 16 GB: 399,99 Euro

| Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium | 16 GB: 399,99 Euro Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium | 32 GB: 419,99 Euro

| Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium | 32 GB: 419,99 Euro Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium | 64 GB: 449,99 Euro

Amazon garantisce la consegna prima di Natale, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero. La politica dei resi di Amazon permette anche di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2023 per coloro che effettuano il pagamento entro il 31 Dicembre 2022.