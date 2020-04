Kindle Unlimited gratis per 2 mesi: è l'ultimo giorno della promozione di Amazon

Come ampiamente preannunciato ad inizio mese, Amazon regala 60 giorni di Kindle Unlimited, il servizio che consente di accedere ad oltre un milione di libri tramite l'app dedicata per smartphone e tablet ed ovviamente dagli ebook reader. Se avete intenzione di approfittare dell'offerta, oggi è l'ultimo giorno per poterne godere.

Collegandovi alla pagina dedicata fino alle 23:59 di oggi, giovedì 30 Aprile 2020, sarà possibile godere dell'offerta che, al termine del periodo promozionale, prevede il rinnovo automatico a 9,99 Euro al mese.

Di seguito i termini e condizioni, che vi invitiamo a leggere prima di procedere con la sottoscrizione:

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato.

Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited durante il periodo di durata dell’offerta promozionale.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei dodici mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

L'offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited.

Al termine del periodo promozionale, l’iscrizione a Kindle Unlimited si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese.

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral.

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

L’offerta promozionale non è trasferibile né e non può essere venduta a terzi convertibile in denaro.

Ovviamente, al momento dell'attivazione sarà possibile disattivare il rinnovo automatico dall'area riservata, per evitare spiacevoli sorprese.

Fateci sapere le vostre opinioni del servizio e se avete intenzione di godere della promozione.