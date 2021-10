Kingston Digital presenta il nuovo SSD KC3000 con velocità fino a 7000 MB/s

Dopo aver scoperto nel dettaglio le nuove RAM della gamma Kingston FURY, torniamo a parlare del colosso delle memorie per l'annuncio delle nuove unità SSD KC 3000. Bytes totali scritti (TBW) 4 3 o 512GB - 400TBW o 1024GB - 800TBW o 2048GB - 1.6PBW o 4096GB - 3.2PBW

Prodotto sotto l'egida di Kingston Technology, il nuovo SSD Kingston KC3000 di nuova generazione consente di sfruttare al massimo lo standard PCIe Gen4 con velocità fino a 7000 MB/s sia in scrittura che in lettura nel formato M.2, oltre a permettere una capacità massima di archiviazione fino a 4TB.

Tra l'altro, Kingston afferma che il nuovo SSD offrirà "prestazioni di livello superiore grazie al controller NVMe 4x4 di ultima generazione e la 3D TLC NAND ideale per gli utenti esperti che richiedono le velocità più elevate disponibili sul mercato".

I tagli di memoria disponibili al lancio saranno quattro:

SKC3000S/512G 512GB KC3000

SKC3000S/1024G 1024GB KC3000

SKC3000D/2048G 2048GB KC3000

SKC3000D/4096G 4096GB KC3000

I modelli da 512GB e 1024GB avranno una velocità in scrittura rispettivamente fino a 3900 MB/s e 6000 MB/s. Quanto alle longevità, oltre a essere coperti da una garanzia limitata di 5 anni, i nuovi KC3000 presentano un valore TBW di 400TBW per il modello da 512GB, 800TBW per la variante da 1024GB, mentre si sale a 1.6PBW e 3.2PBW rispettivamente per gli SSD da 2048 e 4096GB.