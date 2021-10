Kingston FURY Beast DDR5: le nuove RAM per Intel Alder Lake sono qui

Dopo aver scoperto tutti i dettagli della nuova gamma FURY nel nostro speciali sulle nuove RAM Kingston FURY DDR4, accogliamo il reveal ufficiale della risposta del produttore ai nuovi processori Intel.

Infatti, la recente presentazione dei processori Intel Alder Lake ha sancito l'ingresso nel mercato consumer delle nuove memorie DRAM DDR5, che promettono un salto generazionale incredibile, una larghezza di banda superiore e un maggiore densità che, inevitabilmente, porterà a moduli con un quantitativo superiore di memoria.

Le nuove RAM Kingston FURY Beast DDR5 si propongono come partner di gioco ideale per chi è interessato al passaggio al nuovo standard con memorie a una velocità di partenza da 4800MHz e pienamente compatibili e certificate per la nuova tecnologia Intel XMP 3.0. Supportate dal chipset Intel Z690, di cui abbiamo avuto i primi assaggi nelle scorse ore con la presentazione delle schede madri Asus Z690.

Kingston, inoltre, con le nuove memorie offrirà funzionalità avanzate come ECC on-die che consentono di migliorare la stabilità pur con velocità particolarmente elevate. Le nuove Beast DDR5, oltretutto, offriranno sottocanali a 32 dual bit, che migliorano l'efficienza, e circuiti integrati per la gestione dell’alimentazione, differenza cruciale rispetto alla scorsa generazione.

Le nuove Beast DDR5 saranno disponibili in due opzioni di velocità, a 4800MHz e 5200MHz, e in entrambi i casi sarà possibile scegliere un singolo modulo da 16GB oppure il kit da 2x16GB.