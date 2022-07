Kingston, ecco le nuove FURY Renegade DDR5: tra RGB, velocità e latenza CL32

A distanza di ormai quasi un anno dal nuovo inizio di Kingston FURY, abbiamo avuto modo di apprezzare i primi prodotti nati da quest'unione, sia su standard DDR4 che DDR5.

Proprio la nuova gamma di RAM DDR5 si prepara ad accogliere nella sua grande famiglia due modelli attesi da tempo: le Kingston FURY Renegade DDR5 e le Kingston FURY Renegade DDR5 RGB.

Dopo aver catturato la nostra attenzione con la presentazione delle Kingston FURY Beast RGB, quindi, ecco un altro esempio di stile e prestazioni da parte del brand, divisione gaming di Kingston Technology.

Come spiega l'azienda, "La famiglia Kingston FURY Renegade DDR5 spinge all'estremo le prestazioni delle piattaforme DDR5 di nuova generazione grazie all’utilizzo di memorie ultraveloci fino a 6400MT/s 1 e timing rapidi CL32. Grazie a componenti di qualità superiore progettati dai nostri ingegneri, le memorie Kingston sono rigorosamente testate per la compatibilità con le principali schede madri del settore 2 , supportati da test di fabbrica al 100% sulla velocità e certificati Intel XMP 3.0. In questo modo gli utenti Kingston possono godere di un'esperienza di overclock senza precedenti".

Insomma, entusiasmo palpabile per questo nuovo lancio, con cui anche la gamma DDR5 si arricchisce della famiglia Renegade, la cui variante RGB potrà essere completamente gestita tramite Kingston CTRL, il tool proprietario su cui sarà possibile scegliere tra 16 effetti unici e personalizzabili.

Come sempre accompagnate da una garanzia a vita, le RAM Kingston FURY Renegade DDR5 e Kingston FURY Renegade DDR5 RGB sono disponibili sul sito ufficiale con tagli fino a 32GB e velocità fino a 6400 MT/s.