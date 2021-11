Kingston presenta i nuovi drive SSD FURY Renegade da oltre 7GB al secondo

Dopo averci presentato le RAM Kingston FURY Beast DDR5, Kingston Technology torna a parlarci di memorie di archiviazione con nuovo drive SSD PCIe Gen4 con capacità esorbitanti e velocità operative elevate.

Stiamo parlando del nuovo Kingston FURY Renegade, un SSD PCIe Gen4 NVMe in formato M.2 che promette prestazioni all'avanguardia con velocità fino a 7300 MB/s in scrittura e 7000 MB/s in lettura.

Chiaramente si tratta di un prodotto per appassionati che ambiscono al massimo per le proprie postazioni. Profilo sottile, dissipatore in alluminio e grafene e fattore M.2 2280, ideali per tutte le configurazioni che supportano questo standard e particolarmente indicato per le postazioni da gaming.

Il Renegade va ad affiancare anche un'altra interessante novità. Di recente, infatti Kingston ha presentato il drive SSD KC3000. Come suggerito dallo stesso comunicato ufficiale dell'azienda, "Kingston FURY Renegade SSD alza l’asticella della tecnologia PCIe Gen 4x4 e offre agli utenti livelli di storage necessari per migliorare la propria esperienza di gioco, sotto tutti i punti di vista”, ha detto Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston EMEA. “Gli utenti possono abbinare FURY Renegade con la linea di memorie FURY di Kingston: una squadra perfetta per giocare sempre al massimo".

Varie le possibilità di scelta, con una gamma che parte dai 500 GB ai 4 TB. La garanzia limitata è di 5 anni e l'assistenza tecnica è offerta gratuitamente da Kingston Technology.