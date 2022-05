Kingston presenta l'SSD esterno IronKey Vault Privacy 80 con crittografia hardware

Dopo la presentazione della memoria Beast DDR5 RGB di Kingston FURY, Kingston Digital ha presentato anche IronKey Vault Privacy 80, l’SSD esterno con crittografia hardware.

Si tratta del primo SSD esterno indipendente dal sistema operativo di Kingston, con touchscreen e crittografia hardware per la protezione dei dati. Il drive è facile da sbloccare come un qualsiasi smartphone e supporta le funzionalità di trasferimento dei file tramite drag and drop. E’ dotato anche di uno schermo touch a colori certificato FIPS 197 con crittografia XTS-AES a 256 bit, ma è anche stato progettato per proteggere i dati da attacchi Brute Force e BadUSD tramite firmware. Kingston sottolinea che si tratta di misure di sicurezza di livello militare, che lo rendono superiore anche ai servizi internet e cloud.

Il VP80ES offre anche ulteriori funzioni per la protezione dei dati, come l’opzione Multi-Password con PIN/passphrase e regole di password configurabili.

Nella confezione gli utenti troveranno due cavi adattatori USB 3.2 Gen 1 per collegarsi facilmente a computer e dispositivi che supportano l’USB Type-C o Type-A.

“Dal momento che un numero sempre maggiore di persone lavora da casa e al di fuori dei firewall aziendali, vogliamo offrire alle piccole e medie imprese opzioni di maggiore capacità e sicurezza di livello militare, a complemento delle nostre unità USB crittografate già esistenti,” afferma Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager di Kingston. *“IronKey Vault Privacy 80ES fa proprio questo. Grazie al touch-screen a colori, alla miriade di funzioni di sicurezza e alle dimensioni ridotte, gli utenti hanno nelle proprie mani il pieno controllo dei propri dati”.