Kingston Technology in vetta alle classifiche per i moduli DRAM anche nel 2020

Di recente abbiamo scoperto la nuova gamma Kingston FURY DDR4, probabilmente la migliore iterazione delle tecnologie proprietarie, con e senza retroilluminazione RGB indirizzabile.

Ebbene, a coronamento di un'annata incredibile, costellata di enormi difficolta per tutta l'industria, ma anche di grandissima innovazione e perfezionamento, Kingston Technology si è confermato come il primo fornitore di moduli DRAM per il 2020, con una quota di mercato pari al 78,02% e al primo posto assoluto per fatturato, come certificato dai risultati pubblicati da TrendForce.

Questo enorme traguardo è stato possibile sicuramente per via dell'enorme attenzione dell'azienda nell'innovazione e nella flessibilità, lavorando al contempo a stretto contatto con gli stessi produttori per adattarsi al meglio e con rapidità alle variazioni di mercato e alle esigenze del cliente.

La stessa Kingston Technology afferma che l'anno 2020 non lasciava presagire i numeri poi registrati, con la pandemia alle porte già nei primi mesi e il successivo lockdown. Invece, come abbiamo potuto appurare, il settore della tecnologia di consumo ha conosciuto una vera e propria esplosione della domanda a cui pochi produttori sono riusciti a tener testa.

"I risultati di TrendForce riflettono la continua crescita e la flessibilità dell’azienda nell’affrontare un clima di business decisamente sfidante". Queste le parole di Bernd Dombrowsky, Vicepresidente per l'area EMEA della sezione Vendite e Marketing di Kingston EMEA, che ha poi precisato come "La nostra posizione di leadership nel mercato ci permette di collaborare a stretto contatto con i nostri partner e vendor, offrendo anche la corretta formazione sulle tecnologie più all’avanguardia, come per esempio nel prossimo lancio delle memorie DDR5".

A proposito di novità, solo qualche giorno fa Kingston ha annunciato l'SSD tascabile da 2TB.