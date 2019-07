Ecco Kippy Evo, lo smartphone per cani e gatti che li fa 'parlare'

L'Università di Bologna ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano hanno annunciato Kippy Evo, uno smartphone per animali domestici che consente a cani e gatti di "parlare", anche se in senso figurato. Il progetto è molto interessante e porta dei benefici importanti ai padroni.

Grazie all'apposita applicazione di messaggistica, sarà possibile non solo localizzare in tempo reale la posizione dell'animale, ma anche ricevere messaggi sullo smartphone abbinato per conoscere le necessità del cucciolo.

Il tutto avviene in maniera semplice, i messaggi ricevuti somigliano in tutto e per tutto ai classici Whatsapp o SMS, ed includono diciture come "sono sveglio e vorrei fare colazione" o "sono pronto per uscire". In questo modo sarà più semplice capire le necessità ed i bisogni degli animali domestici e quindi intervenire di conseguenza.

Kippy Evo è basato su un algoritmo che consente di rilevare le attività motorie dei cani o gatti: sarà possibile capire se sta correndo, dormendo, o giocando, il tutto a fianco di dati come il consumo calorico ed i passi effettuati durante la giornata. Sostanzialmente quindi riprende il funzionamento dei classici fitness tracker che sempre più persone hanno al polso.

A livello tecnico, è dotato di modulo Bluetooth, una torcia lampeggiante per favorire il ritrovamento del cucciolo al buio e WiFi. Il dispositivo integra anche una batteria agli ioni di polimeri di litio che, secondo quanto affermato, dovrebbe garantire circa dieci giorni di autonomia. Il dispositivo è anche resistente all'acqua e può essere immerso ad un metro di profondità per massimo 30 minuti. L'installazione avviene come un semplice collare.

Tra le funzioni ne figura anche una che permette di disegnare un recinto virtuale per favorire il controllo dell'animale e ricevere alert qualora dovesse "sconfinare".

Il costo è di 69 Euro, ma è necessario sottoscrivere un abbonamento a Vodafone da 7,99 Euro al mese. In alternativa, l'operatore telefonico mette anche sul piatto canoni annui da 59,99 e 99,99 Euro variabili a seconda delle opzioni scelte.

Sicuramente una delle novità più importanti di giornata, che si aggiunge al pannolino smart di Pampers.