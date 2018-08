Kirin 980, nuove informazioni sul SoC a 7nm del futuro Huawei Mate 20 Pro

Arrivano nuove informazioni "rubate" sul SoC Kirin 980. Grazie ad alcuni screenshot possiamo farci un'idea più chiara di quali saranno le specifiche tecniche del System-on-a-chip a 7nm —uno dei primi di questo tipo— del prossimo Huawei Mate 20 Pro.

Ecco le caratteristiche che possiamo apprendere grazie all'ultimo leak. Le immagini sembrerebbero provenire da una sorta di app che raccoglie informazioni sui SoC annunciati o anche solo trapelati online.

CPU cta-core 4x Cortex-A77 + 4x Cortex-A55

+ GPU Mali-G72 MP24



Il processo produttivo sarà a 7nm

Ram LPDDR4X

NPU di seconda generazione

Se le informazioni sulla Ram non sono particolarmente sorprendenti, quello che sicuramente costituisce un punto di interesse è la GPU con un raddoppio dei core che trovevamo nel modello precedente —la Mali-G72 MP12— presente nell'attuale Kirin 970. Migliorata anche la NPU, il che dovrebbe garantire un miglioramento radicale delle performance dell'IA.

Stando a GSM Arena non è certa l'affidabilità del leak in questione. Alcune informazioni potrebbero, in altre parole, essere diverse e non rispecchiare la vera configurazione del SoC Kirin 980. Un annuncio ufficiale del SoC dovrebbe arrivare durante l'IFA, questo 30 Agosto. Il lancio della nuova generazione di smartphone Mate 20 sarà, invece, ad ottobre.