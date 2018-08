Kirin 980 e le prestazioni in ambito gaming: il confronto con Snapdragon 845 dall'IFA 2018

A pochi minuti dalla presentazione ufficiale del nuovo processore Kirin 980, possiamo già fornirvi ulteriori dettagli in merito alle sue prestazioni in ambito gaming. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente. Spoiler: sembrano esserci buone notizie, perlomeno stando a quanto annunciato dalla società cinese.

In particolare, durante la sua conferenza, Huawei ha fatto un confronto tra il suo nuovo processore e il Qualcomm Snapdragon 845, affermando che, rispetto alla concorrenza, Kirin 980 offre prestazioni migliori del 22% in ambito di fluidità, a fronte di un consumo di energia minore del 32%. Inoltre, come potete vedere nella foto di copertina, sono stati effettuati dei test legati ai titoli PUBG Mobile e NBA 2K18.

Ebbene, stando a quanto dichiarato dalla società cinese, il primo gira a una media di 58,2 FPS su Kirin 980 (che salgono a 58,8 se si utilizza la nuova tecnologia GPU Turbo), mentre su Snapdragon 845 a 54,1 FPS. Il valore medio di Power Consumption Per Frame, invece, ammonta a 42,9 mW/frame per Kirin 980 (che scendono a 38,7 se si utilizza GPU Turbo) e a 45,2 mW/frame per Snapdragon 845.

NBA 2K18, invece, gira a una media 59,3 FPS su Kirin 980, con la soluzione di Qualcomm che si ferma a 48,5 FPS. Infine, Kirin 980 ha consumato 43,7 mW/frame, mentre Snapdragon 845 64,5 mW/frame. Insomma, il nuovo processore di Huawei sembra promettere bene in ambito gaming, anche se il tutto andrà testato per bene con mano.